中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增27,844例COVID-19確定病例，分別為27,708例本土個案及136例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。發言人莊人祥表示，71例的死亡案例中，一名20多歲男，因患有慢性肝病，只打過一劑疫苗，確診後併發心肺衰竭死亡。

指揮中心表示，今日新增之27,708例本土病例，為12,887例男性、14,812例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,372例)、臺中市(3,474例)、桃園市(2,947例)、高雄市(2,935例)、臺北市(2,785例)、臺南市(2,264例)、彰化縣(1,462例)、屏東縣(1,064例)、苗栗縣(732例)、宜蘭縣(726例)、新竹縣(710例)、雲林縣(660例)、新竹市(640例)、南投縣(562例)、嘉義縣(502例)、花蓮縣(486例)、基隆市(388例)、臺東縣(346例)、嘉義市(308例)、金門縣(162例)、澎湖縣(160例)、連江縣(23例)。

指揮中心指出，今日新增71例本土病例死亡個案，為43例男性、28例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、70例具慢性病史、50例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至7月7日，死亡日期介於6月21日至7月7日。

指揮中心說明，今日新增136例境外移入個案中，為79例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(6例)、印度(4例)、泰國(3例)、阿拉伯聯合大公國(2例)、烏拉圭、德國及新加坡(各1例)移入，另118例感染國家調查中。入境日期介於今年7月8日至7月9日。