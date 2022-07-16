新竹市16日新增499例確診個案，今年以來累積7萬7640例，居家照護者為3952人、居家隔離者為1005人。

市府表示，指揮中心已自本月提供學齡前幼兒（0至6歲）家用抗原快篩試劑第二輪免費領取，民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至本市各快篩實名制販售據點再領取一份5劑家用快篩試劑，請尚未領取之家長把握機會。

市府提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

市府衛生局表示，為了讓兒童有完整的保護力，仍建議完整接種2劑疫苗，以減少染疫風險，同時也可大幅降低MIS-C的發生機率，下週起，5至11歲兒童尚未完整接種2劑者，仍可向合約醫療院所開診時間預約施打。

衛生局提醒，兒童疫苗有分為「莫德納（適合年齡6至11歲）」及「輝瑞（BNT）兒童劑型（適合年齡5-11歲）」2種，依指揮中心建議，惟有第1劑接種後出現嚴重不良反應等特殊情形下，才可以不同廠牌疫苗接種第2劑，基礎劑不鼓勵混打。