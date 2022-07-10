蔣渭水於1927年7月10日創立了台灣的第一個政黨「台灣民眾黨」，立法院長游錫堃今（10日）透過臉書表示，95年前的今天是台灣歷史上組黨的濫觴，也為台灣的民主發展史揭開組黨的序幕，沒有95年前蔣渭水的組黨火苗，就沒有民主史上的5大組黨運動。

游錫堃表示，蔣渭水協助推展台灣議會設置請願運動、發起台灣文化協會，以一系列民主啟蒙、文化啟蒙運動致力於破除惡俗、反壓迫、普及台灣人民主自由意識奠下堅實基礎的成果。

他說，1931年台灣第一個政黨雖然被迫解散，蔣渭水也英年早逝，但他的精神遺產，卻播下了台灣人民追求民主前仆後繼的根苗，從而寫下台灣5大組黨運動的歷史篇章。

包括二戰後蔣渭川等人繼起組黨卻在228大屠殺被陳儀政府趁機解散的「台灣省政治建設協會」；1960年雷震、傅正、郭雨新等人籌組的中國民主黨；1979年的美麗島事件；直至1986年圓山組黨，黨外人士衝破黨禁，終於組成第一個民主的反對黨民主進步黨。

游錫堃說，沒有95年前蔣渭水的組黨火苗，就沒有民主史上的5大組黨運動，歷經艱苦的血淚奮鬥，終於掙脫威權統治者的枷鎖，讓我們得以享有如今的自由、民主、平等、法治等普世價值。

隨著台灣史的研究者及相關史料越來越多，看到更多過去先賢為台灣民主奮鬥的犧牲奉獻。其中，也有研究者追溯蔣渭水民主政治思想的啟蒙源頭，發現20歲之前的他受到宜蘭城的大環境薰陶甚大，其父親與和學業師張鏡光更是有著直接的影響。

游錫堃說，攤開5次組黨運動的歷史，赫見主事者都有宜蘭人，值得進一步探究。回首台灣民主路，可以說是百年回首路蕭蕭，國際的民主版圖倒退，台灣仍遭受強權霸凌、威逼恫嚇，蔣渭水當年在艱困的局勢中不屈不撓反威權、反壓迫的精神，將會持續鼓舞，繼續為台灣的民主、自由而前進！