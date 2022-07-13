甜心教主楊丞琳自女團「4 in Love」出道至今將近22年，歌壇影視發展表現亮眼，2019年喜嫁李榮浩後長期赴陸發展，近來她一直過著忙碌生活，從未正常吃過一頓晚餐，身體因而下滑2公斤；儘管如此，楊丞琳平日仍有健身習慣，近日她便火辣換上黑色小可愛，更曬出爆汗過後的素顏照，狂洩胸前好風光。

現年38歲的楊丞琳今(13日)在IG分享自己才剛做完運動的美照給粉絲觀賞，照片中的她頂著大素顏就上鏡拍照，不過她本人倒是不在意，自豪「流汗會變可愛」，並說「每次運動完都感到身心舒暢，而且會變得自戀」，接著解釋原因「自然的腮紅和努力過後的汗水，就是天然的化妝品，喜翻(歡)」。

楊丞琳吐舌模樣超可愛。(圖/楊丞琳 IG)

楊丞琳露深溝性感。(圖/楊丞琳 IG)

隨後，楊丞琳甜美擺出6種表情，不只燦笑融化人心，還接連調皮吐舌、微笑抿嘴還有嘟起櫻桃小嘴巴，而運動完的她也很懂得露性感，只見她穿上細肩帶款的黑色小可愛，迷人鎖骨撩人，肌膚輕彈可破，而若視線再往下移動，一對雪白深溝突然躍出表面，十分性感火辣。

如今楊丞琳邁入即將步入38歲，運動過後頂著素顏曬照片依舊美翻，網友們也紛紛對她喊道：「流汗只會變性感」、「妳的可愛是天生的呀」、「妳的可愛是無時無刻的」、「運動汗水過後皮膚會變超好的」、「錄節目這麼累抓緊時間休息」、「真香呀繼續愛呀」、「超級無敵愛妳向妳看齊」，引起網友一陣騷動。