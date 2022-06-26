女星楊丞琳從女團「4 in Love」出道至今已21年，除了在歌壇表現亮眼外，更演出過多部知名戲劇，獲得「全能天后」的稱號；感情方面她與李榮浩結婚3年，即使分隔兩地感情仍相當穩定，堪稱愛情事業兩得意。不過楊丞琳近日卻發文吐露煩惱問：「要如何對抗年齡帶來的變化呢？」，引來網友熱烈迴響，連好友賀軍翔跟吳青峰都發出共鳴心聲。

楊丞琳本月4日才剛過38歲生日，她昨(25日)曬出多張自拍美照，畫面中的水嫩肌膚細緻白皙，如同少女般的凍齡模樣令人稱羨；但她卻吐露煩惱：「我不是個害怕變老的人，但是當身體出現了滯留狀態時，我其實也會覺得非常地焦慮；像是減肥用一樣的方式，但瘦的速度比以前慢了；或是熬夜過後要花更多時間才能恢復體力，這讓我意識到自己身體內部的衰老」，竟曝原來常保青春顏值的她也有這般苦惱。

楊丞琳為了對抗身體內部的衰老，要讓自己變得更加自律：「所以我必須提醒自己，要吃得更健康，要運動更勤快，要早點上床睡覺。然而，我無法每天都做到，尤其工作在外，飲食無法控制，沒有時間運動，熬夜更是日常。那我到底要如何對抗年齡帶給我的這些變化呢？」。

楊丞琳說：「我還在摸索中，你們也有一樣的困擾嗎？」，好友賀軍翔留言表示：「同感」，丞琳回：「哈哈哈同齡人的煩惱啊」，吳青峰也有共鳴地說：「歡迎來到我的世界」，引來楊丞琳刷一排大笑的表情；粉絲們看了也熱烈迴響：「要吃好、睡飽！能站就不坐，能坐就不躺！（楊：吃好睡飽這個就先無法了，工作很難控制(哭）」、「同為1984經過，雖然現在很多女生都可以保養得很年輕，但是身體老了就是老了(哭)體力有差呀」、「內在不管心理還是看不見的骨頭血管都感到歲月在走」、「發現多喝水，然後睡眠很重要」、「我也好困擾，但丞琳保持得超好」。