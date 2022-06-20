楊丞琳近期登上音樂節目《聲生不息》，演唱的粵語歌曲對她來說有特殊意義，在最新節目中演唱鄭伊健的歌曲《甘心替代你》，這首歌是楊丞琳在2000年隨著女團「4 in Love」到香港宣傳唱片時，天王劉德華帶著她們上節目所演唱的，看著今昔對比的畫面，讓楊丞琳感動泛淚。

楊丞琳在2000年和黃小柔、張棋惠和冷嘉琳組女團「4 in Love」出道，人氣夯到香港，她們到香港宣傳時，天王劉德華親民帶著她們上節目宣傳，楊丞琳當時和劉德華合唱的就是《甘心替代你》，她感性說：「粵語和歌唱技巧都非常生澀，但是是個很難忘的經驗」。

當時身為大師兄的劉德華，還帶著4個小女生上過各大小節目、甚至演唱會，讓大家更快認識她們。而現今，楊丞琳在《聲生不息》再次演唱《甘心替代你》，回顧自己22年前的生澀模樣，還有同框劉德華的片段，感動說：「看著視頻的對比，眼眶泛淚了，原來付出努力是真的會有收穫，我還會繼續努力下去！」

在當年的節目片段中，「4 in Love」4個成員相當生澀，賣力地演唱《甘心替代你》，劉德華也在旁拿著麥克風跟著唱，親民度爆表，這段回憶對楊丞琳來說，顯得格外珍貴。

楊丞琳22年前同台劉德華。（圖／取材自楊丞琳微博）