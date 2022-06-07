「可愛教主」楊丞琳和大陸歌手老公李榮浩，從相戀到結婚已有7年，中間屢屢傳出婚變消息。近來楊丞琳登上陸綜《燦爛的前行》分享愛情觀，格外吸引關注，加上昨(6)日她在微博發文，聊的是伴侶間的愛情關係，詢問「我的另一半需要得到親朋好友的認同嗎」卻有1名網友質疑問「離了？」讓她火大回嗆：「有事嗎？」

楊丞琳在微博文中提醒，千萬不要為了愛情，放棄原有的家人和朋友，否則有天你(妳)會發現，這樣做是不值得的，萬一有天另一半分了手，要怎麼毫無矛盾回到以前的生活。不少人都被她深刻發言打動，「完全認同！一定要有自己的社交圈」、「談戀愛和交朋友不該是矛盾的」、「別為了別人放棄自己本就擁有的。」

不料此時卻有1名網友留言狠酸：「離了嗎？」引來楊丞琳9分迅速回擊：「有事嗎？」對方被楊丞琳措辭給嚇到，她也暖心放緩語氣：「那你可以看看我6/1發的微博喔感謝」原來她因參加戀愛綜藝《燦爛的前行》，決心在1個半月和粉絲分享自身愛情觀念，甚至為此特地開設「琳妹碎碎唸」詞條。

楊丞琳火大開嗆網友「有事嗎?」。(圖/楊丞琳 微博)

楊丞琳親自護航李榮浩，親發聲粉碎離婚謠言。(圖/中時資料照)

事實上，楊丞琳李榮浩結婚3年，長期分居兩岸導致聚少離多，因此4月底時便曾經被瞎傳婚變，陸網更是盛傳李榮浩和古克雋逸關係曖昧，出軌還被楊丞琳給抓包，氣得老公李榮浩火大喊告。如今又遇到網友開酸一事，楊丞琳決心反擊讓「楊丞琳懟網友離婚猜測」詞條登上微博熱搜榜。