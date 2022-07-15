義大利聯合政府裡的「五星運動」（5-Star Movement）黨拒絕參加國會的社福法案信任投票，引發政治危機，總理德拉吉（Mario Draghi）宣布今天稍晚將請辭下台。

路透社報導，根據總理辦公室釋出的聲明，德拉吉告訴內閣：「我會在今晚遞辭呈給共和國總統。…支持這個政府的全國團結聯盟已不復存在。」

德拉吉曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁，自2021年2月起擔任義大利總理。

此次信任投票是德拉吉聯合政府內部的緊張焦點，這些組成聯合政府的各政黨將在2023年初舉行的大選中相互對抗。

五星運動黨決定抵制今天的信任投票，讓義大利政壇陷入不確定性，也可能危及獲得數以十億計歐元歐盟資金、對抗旱象、減少仰賴俄羅斯天然氣等方面的努力。

德拉吉曾說，他不願領導一個沒有五星運動參與的政府。在2018年上次大選中，五星運動成為最大政黨，不過此後面臨黨員退黨問題，民眾支持度也降低。（譯者：楊昭彥）1110715