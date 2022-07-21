義大利總理德拉吉為挽救聯合內閣瓦解要求舉行信任投票，但聯合政府裡的3個主要夥伴杯葛，執政約1年半的德拉吉內閣今天仍難逃瓦解命運。

「華爾街日報」指出，德拉吉（Mario Draghi）今天雖贏得上議院的信任投票，但聯合內閣裡的3大主要政黨均棄權，這代表德拉吉難再獲國會多數支持。德拉吉將在幾天內與總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）會面後辭職。

若德拉吉走人，總統就得徵詢其他政黨領袖願否共體時艱出面組閣，以撐到明春全國大選避免走上今秋提前改選的命運。但如今情況表明，幾無可能有人願出面組閣。義大利恐被迫二戰後首次於秋季舉行大選，但秋季一般是義國國會審查政府年度預算的時節，改選勢必打亂施政運行。

路透社報導，德拉吉在上議院以95票對38票贏得信任投票，但數十名議員選擇棄權，讓僅執政18個月的聯合政府分崩離析，現在最有可能的結果是在9月或10月提前選舉。

局勢走向將讓義大利陷入不穩。幾個月來義大利度過 一段相對穩定時期，前歐洲央行總裁出身、備受尊崇的德拉吉協助形塑歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭的強硬回應，並提升義大利在金融市場地位。

外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）說：「政治手段失敗了。義大利人的未來岌岌可危，這個悲劇選擇造成的後果，將呈現在歷史上。」他先前一再呼籲聯合政府夥伴力挺德拉吉。

政壇消息人士說，德拉吉可能很快向國會下議院表明辭意，之後將向總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）請辭，外界已普遍預期馬達雷拉會宣布舉行選舉。

德拉吉上週已遞出辭呈，當時因聯合內閣奉行民粹路線的「五星運動」（Five Star Movement）拒絕在社福法案信任投票中相挺。但馬達雷拉不同意德拉吉請辭，要他向國會發表談話並評估有無辦法讓聯合政府持續運作，直到明年春本屆國會任期結束。

德拉吉向上議院發表演說時懇請各方展現團結，解決義大利面臨的一系列議題，包括烏克蘭戰爭、社會不平等與物價攀升，但五星運動再度拒絕支持，稱他沒有解決他們的核心訴求。

此外，這回連右翼政黨「義大利前進黨」（Forza Italia）與「聯盟黨」（League）也決定不投票，表態要德拉吉承諾願籌組沒有五星運動的新政府，並重新排列應優先處理的政策。

但德拉吉看來不願另組新的聯合政府，他向上議院表示義大利人支持他目前這個當初為協助義大利走出COVID-19疫情的內閣。

德拉吉在信任投票前告訴上議院：「看到舉國（對聯合政府）的支持力道前所未見，讓我願意再度一試，請你們對此投票。決定權在你們。」

路透社認為儘管請辭，德拉吉可能仍將持續擔任看守總理，直到選舉結束。根據民調，保守派陣營將贏得選舉，包括極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy），這是唯一拒絕加入目前聯合政府的主要政黨。

義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）說：「問我已組好內閣團隊了嗎？我的回答是，義大利該如何治理、應做什麼事、該有何種產業策略，我都已有想法。」梅洛尼在各項提前選舉的民調均取得領先，很可能成為下任總理。

債臺高築的義大利是歐元區第3大經濟體，但現正經歷國家艱困時刻，由於歐洲中央銀行開始收緊貨幣政策，借貸成本大幅攀升。

歐洲經濟執行委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）在推特（Twitter）表示，「不負責任地杯葛德拉吉」可能形成「完美風暴」，警告義大利未來數個月將面臨艱困時刻。

義大利中間偏左政黨「民主黨」（Democratic Party）黨魁雷塔（Enrico Letta）稱今天是「瘋狂的一天」，並說國會違反民眾意願。

他在推特寫道：「義大利人在投票箱前，將展現他們比政治人物明智。」