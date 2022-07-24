被稱為「超級瑪利歐」的義大利總理德拉吉21日宣布辭職，讓許多人感到遺憾，這麼有聲望的義大利領袖，居然還是敵不過國內政局的動盪，黯然下台。

德拉吉是前歐洲央行總裁，擁有崇高國際聲望，可說是義大利國寶。因為有德拉吉坐鎮，歐盟對義大利的紓困資金才敢撥下去；也因為有他領導，義大利經濟去年才有6%的成長。梅克爾退休後，歐洲一直缺乏領袖：新任德國總理蕭茲還沒成氣候；雄心萬丈的法國總統馬克宏在國會選舉失去多數，不得不將注意力轉回國內；英國首相強森在黨內逼宮下辭去黨魁，於是德拉吉浮現出來，成為歐洲的名片。

義大利總理成為歐洲領袖其實很弔詭。因為戰後義大利政局是有名的不穩，不穩的政局居然出現一個國際舞台的耀眼明星，大家在驚嘆之餘也捏了把汗，擔心義大利的政治現實終會讓德拉吉從舞台跌落。結果這件事還是發生了。

德拉吉從舞台跌落，主要因為他是技術官僚背景，非選舉出身。他個性耿直，不願妥協，但因沒有政黨作為權力基礎，只能靠聯合政府中各個政黨擁立，一旦各政黨撤回支持，政府就塌了。這次就是這種狀況，儘管國會還是通過了對內閣的信任案，但因聯合政府的3個黨都反對他，總理只能黯然求去。。

這次政治風暴，是聯合政府中最大黨「五星運動」出身的外長迪馬尤抗議自身政黨不支持軍援烏克蘭，在6月憤而出走，造成60幾位同黨議員跟著出走所引爆。五星運動黨魁孔蒂為遏制出走潮，高舉五星大旗，在別的議題上變得更為激進，並阻撓德拉吉的社福法案。德拉吉被逼，於14日首度提出辭呈，但被總統退回，要他向國會尋求支持。義大利地方政治領袖也聯名希望德拉吉打消辭意。

但聯合政府中右派的聯盟黨也想退出政府，推動大選。因為他們警覺到加入聯合政府只會讓自己失去政黨特色，致使基本盤被極右的「義大利兄弟黨」一步步蠶食。他們也發現如果現在舉行大選，整個氛圍對右派有利，但又不想承擔造成聯合政府垮台的責任。現剛好有五星運動生事，所以就說服聯合政府中的第3黨「義大利力量黨」一起行動，拒絕在不信任案中支持德拉吉，跟在五星運動後面拖垮聯合政府。

也有評論指出，德拉吉終究政治權謀不夠，若不提出不信任案，或趁五星運動分裂之際進行內閣改組，應該還可延續政治生命，不需衝動辭職。但這都太晚，義大利政局已經開始不安。9月底大選，新政府10月底才可能底定。這段時間2023年的預算案不可能通過，歐盟要求的稅制、法制改革也很難推動。改革停擺，紓困金援就下不來，但面對的卻是俄烏戰爭、能源、通膨三大危機，義大利將如何因應？

而如果選後是極右的兄弟黨黨魁梅羅尼出任總理，他是新納粹，且只有3年青年部長的從政資歷，義大利政局更將充滿變數。偏偏義大利又是歐盟第3大經濟體，義大利有事，全歐盟都會有事，歐洲在下半年無疑將是多事之秋。

（作者為東吳大學政治系教授）