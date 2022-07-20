斯里蘭卡前總理、代理總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）20日經斯國國會票選成為新任總統。威克瑞米辛赫獲拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）家族主導的斯里蘭卡人民陣線（Sri Lanka Podujana Peramuna）力挺，因此被抗議民眾認為與前政府無異，揚言將再次發起抗爭。

斯里蘭卡因破產陷入政治危機，前總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）流亡他國後辭職，由威克瑞米辛赫暫代總統職務。斯國國會16日重新開議後，於19日提名威克瑞米辛赫、前教育部長阿拉哈佩魯馬（Dullas Alahapperuma）及左翼領袖迪桑納亞奇（Anura Dissanayake）等3人競選總統，當地時間20日上午10時（台灣中午12時30分）進行不記名投票，威克瑞米辛赫以134票勝出。

現年73歲的威克瑞米辛赫外交及國際事務經驗豐富，主導斯里蘭卡與國際貨幣基金組織（IMF）的紓困談判。但他自5月第6度出任總理以來，未能解決國家面臨的經濟危機，以致9日再發生大規模示威抗議，不僅總統官邸遭民眾攻佔，威克瑞米辛赫的私宅也被縱火，他當時宣稱願意辭職，未料在戈塔巴耶．拉賈帕克薩逃亡出境後，又接著代理總統職務。

總統官邸外的抗議民眾在得知選舉結果後，高喊：「滾回家！」示威者告訴路透：「我們非常震驚，他是一個擅以狡猾方式處理事情的人，他將對人民展開各種控制。」抗議民眾說：「我們將持續奮鬥。」

斯里蘭卡一般由人民直選總統，僅總統因故未能完成任期時，交由國會推選繼任人選已完成剩下任期。

威克瑞米辛赫表示，他在國會服務逾45年，非常榮幸能成為總統。他說：「對於國家的現況，我沒必要多做說明。現在選舉已經結束，我們必須中止分裂。從現在開始，我準備好與你們展開對話。」他接下來將任命新總理，並要求其他政黨與他合作。

美聯社報導，數十名忠於拉賈帕克薩的國會議員住家在5月遭示威者燒毀，他們支持威克瑞米辛赫是因為威克瑞米辛赫保證會替他們嚴懲肇事者。