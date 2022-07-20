第4季《全明星運動會》在今（20日）舉辦首播記者會，本季有別以往，將由錢薇娟、江宏傑、郭泓志分別帶領藍、紅、黃3隊，形成「三強鼎立」的新戰局；此次參賽者包括陳妤、翁滋蔓及超越過去賽事成績的「怪物新人」夏浦洋等30位選手。《全明星運動會》第4季將於本周日（24日）晚間8點於台視頻道首播，當晚10點在三立都會台播出，其它播出平台包括LineTV、MyVideo、MOD全享包、Hami Video、MOMOTV、Vidol以及全明星運動會YT。

接手蔡尚樺擔任賽事主播的卓君澤，是否會擔心在比賽過程中懷孕？她笑說會在比賽中帶給大家好運，有透露事前有先跟威廉討論過懷孕的事，但因為目前兩人工作繁忙是「週末夫妻」，如果真的懷孕，威廉也提議她直接捧著孕肚上主播台，兩人的做人進度？她害羞坦言兩人相當積極做人。

江宏傑（左起）、錢薇娟、郭泓志競爭激烈。（三立提供）

前三季稱霸冠軍的錢薇娟面對全新的3隊共鬥賽制，坦言雖然才剛開始受訓，但已經想像得到未來的困難，戰略、長時間的賽制及選手特性都是一大挑戰，身為三霸王的她對於這次奪冠是否有信心？她笑說：「已經是王朝了，很多事情都不用重複說，加上我們3位都是選手出身，『退讓』這件事不會在我們身上發生，目前最大問題就是如何激發年輕選手的實力。」

第4季《全明星運動會》共有30位參賽者。（三立提供）

面對實力堅強的30位選手，3位領隊有什麼選人標準？錢薇娟揶揄郭泓志很會搶人，不僅在檯面上直言要哪位選手，還會私下跟紅、藍協商希望哪位選手加入，江宏傑也說郭泓志就是「惦惦吃三碗公」的人，總是會分別拉攏兩人聯合作戰。

徐展元（左起）、江宏傑、斐棋、錢薇娟、畇二、郭泓志、林襄、卓君澤。（三立提供）

本季參賽者中年紀最大的選手，是今年35歲的翁滋蔓，她笑說參賽後發現大家都是弟弟妹妹，平常就擅長高爾夫、網球運動的她謙虛表示自己是抱持著挑戰心態參賽，「我一直都想嘗試，希望可以挑戰自己，先前我也有跟賀軍翔、王子討論過，他們都跟我分享許多。」會不會擔心在賽事中受傷、骨折？她說並不擔心，「我是抱持的沒關係的心態參賽，第一次錄影時我就忘記擦防曬、脫皮，我個人覺得很好玩、很享受。」她也笑說可能6個月後就曬得跟郭泓志一樣黑。

在戲劇《植劇場－戀愛沙塵暴》、《我們與惡的距離》等劇中展現優異演技的陳妤，對運動抱持著高度興趣，過去總從事個人運動的她說，這次參賽覺得最有趣的地方就是團體賽，可以藉由訓練、比賽觀察大家所激發出的火花。她坦言最想加入郭泓志的黃隊，如果郭泓志沒有選她？她也霸氣地說：「那我一定會讓郭哥後悔！」