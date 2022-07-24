藝人林萱瑜和Junior（韓宜邦）因在本土劇《天之驕女》組成「豪美CP」收穫大批觀眾喜愛，傳聞兩人也從戲裡愛到戲外，多次被拍到約會畫面，只是至今仍未鬆口，正式承認戀情。近日這對緋聞情侶再度出遊，更難得同框拍攝影片，各自上傳社群媒體，互動十分親密自然，貼文似乎也語藏曖昧，讓粉絲直呼要被兩人閃瞎眼睛，「是發了白色的影片嗎？」

儘管多次被拍到在戲外約會，林萱瑜和Junior彼此仍堅稱對方是好朋友，對感情保密到家，但不妨礙粉絲在心中幫兩人湊成一對。日前他們趁工作空檔再度出遊，兩人前往基隆的國立海洋科技博物館，不只單純參觀，還跟風玩起網路流行的雙人挑戰，大方拍下影片上傳社群。只見Junior張腿半蹲，林萱瑜左腳勾住他的大腿，隨後側身翻上他後背擺出超人姿勢，兩人身體緊貼在一起，互動相當親密。

Junior發文說：「年輕人說這個超人飛的動作很可愛，叫我陪她玩。」並表示自己當下的心裡感觸是「趁還不算老，多陪陪孩子吧」。另一邊，林萱瑜也像在呼應他的貼文，寫下：「明明這位葛格玩影片玩的比我還開心……」兩人隔空也要逗嘴，滿滿的CP感溢出螢幕，也吸引許多網友留言，「為什麼好像懂了什麼。」「這是個只有聲音的閃光影片呀！」、「閃瞎我的小眼睛。」、「好甜好配啊！」

之前林萱瑜曾接下大牙捧花，大牙更直接在捧花貼文中標記Junior的社群帳號，林萱瑜受訪時因此被問，不正面承認戀情是不是害怕見光死？當時她回應：「我一直以來不怕公開，我都不會說沒有。感情就順其自然，我們也低調，無論哪一項對我來說都是蠻重要的事情。」而當Junior被問及感情狀況，也是語帶保留，保守說：「大家都好朋友。」表示未來也許會有什麼變數，各自留一點活路別把話說死。