曾沛慈在新歌MV中，邀來李李仁合作演出。（亞神音樂提供）

曾沛慈將推出新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，分享先前在錄製新歌〈慷慨〉時，不惜拔掉婚戒才錄音，歌曲的音域也非常寬廣，她不但以實力穩健掌控，還運用前所未見的低音表現，完美詮釋出一首「心酸指數100％神曲」。

她的新歌〈慷慨〉MV則是請來殷振豪導演執導，由曾沛慈與李李仁在MV中互飆演技。曾沛慈首度挑戰遭受極大心理創傷的精神疾病患者，男主角則是邀請到李李仁跨刀飾演壓抑心中悲痛並充滿自責的警察前輩。

他們一開工立刻激盪出精彩的火花，隨著導演的引導，曾沛慈與李李仁瞬間進入角色狀態，李李仁聲嘶力竭地演出，不到半天就喊啞了嗓子，曾沛慈也哭到導演喊了卡還淚流不止，一場爭執扭打的戲份更讓兩人分別摔倒在地，身上瘀青破皮，曾沛慈邊喘邊說：「李仁哥是認真跟我拚搏耶，我好像剛做完重訓。」

李李仁也打趣地問道：「這是我拍過最辛苦的MV，可以加薪嗎？」遇到了旗鼓相當的對手，兩人飆起戲來更加帶勁，精湛的演技更是牽動了現場工作人員的情緒，隨著兩人的演繹為之鼻酸。