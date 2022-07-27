球賽現場展出6位頭頸癌癌友人生故事，並由病友擔任關主，推廣衛教資訊

由左至右為中華民國頭頸愛關懷協會楊政杰理事長、球員陳晉、病友代表謝榮光先生、台大醫院副院長暨耳鼻喉科婁培人醫師、台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥劑治療科楊慕華醫師共同出席2022世界抗頭頸癌日-為愛總動猿職棒活動。（）

頭頸癌友高唱《勇敢樂天》

每年的7月27日為「世界抗頭頸癌日」，為響應世界抗頭頸癌日，中華民國頭頸愛關懷協會與台灣樂天醫藥、樂天桃猿棒球隊合作舉辦《為愛（癌）總動猿》系列活動，邀請六位癌友為樂天桃猿應援曲《勇敢樂天》MV獻唱，並與球團成員及樂天女孩一同出鏡拍攝，MV於7月26日職棒主題日首播，邀球迷線上線下齊聲高唱，傳遞樂天正能量，一起為癌友加油。

頭頸癌泛指原發於頭頸部的癌症，如口腔癌、鼻咽癌、下咽癌、喉癌等，因多數患者確診時為晚期，並且伴隨著高機率的復發與轉移，名列台灣男性癌症死因第四。

台大醫院副院長暨耳鼻喉科醫師婁培人表示，局部復發或轉移是造成頭頸癌患者死亡的主要原因之一，早期患者約有兩成復發率，而晚期患者復發率甚至高達五成，患者康復後仍需維持健康的生活習慣、遠離危險因子，若有出現異狀務必盡速就醫檢查。

今年《為愛（癌）總動猿》世界抗頭頸癌日活動邀請多位癌友參與樂天應援曲《勇敢樂天》的MV錄製，展現癌友們在面對疾病後重生的強大信念以及樂天精神。

參與錄音的癌友Ritz今年29歲，有著甜美嗓音的她確診舌癌時才26歲，不菸少酒、作息穩定，治療後隔年癌症復發，於是進行更大面積的切除手術、淋巴廓清手術、皮瓣手術，割掉鼠蹊部及手腕的肉來補，並接著39次的放療與化療，疼痛加倍且過程更加艱辛。

她表示，手術後因咬字無法像從前一樣標準，變得自卑且封閉自己，漸漸不敢面對人群，在家人與另一半的支持及陪伴下走過重重難關，並鼓勵她開口與陌生人對話、自己點餐，終於在今年勇敢打破內心的枷鎖重返職場，擔任補習班老師。

另一位癌友蘇大哥為本次MV主角之一，做工程的環境讓他菸與檳榔不離手，55歲確診口腔癌二期，罹病後因對經濟壓力及未來的擔憂，讓他脾氣變得不好，幸有妻子無微不至的照顧與家人的體諒，讓他了解自己並不是獨自一人面對病痛，也因此放寬心面對後續的治療，挺過長達23小時的皮瓣手術、自體移植手術、電療、化療、放療等，康復後多了許多興趣重新體會人生，更搬到苗栗經營小農場，放開心胸擁抱世界所有的好與壞。

除了癌友版《勇敢樂天》MV，樂天桃猿棒球隊也特別請球員成晉、曾豪駒拍攝頭頸癌宣導影片，於球隊FB粉絲專頁向球迷進行衛教宣導，球隊更於7月26日球賽現場展出六位癌友勇敢樂天的生命故事，希望讓球迷一齊感受癌友們對生命的正向無畏，為癌友應援，同時提醒自己與身邊親友，維持良好生活型態，關注自身健康。

中華民國頭頸愛關懷協會楊政杰理事長表示，頭頸癌患者一路上的掙扎與情緒，其他人很難想像，家人及親友的支持是病友在抗癌路上堅持下去最重要的動力，是照明他們抗癌路上的希望之光。楊慕華醫師也提到，現在治療方式多樣，醫師在面對治療抉擇時，患部功能的保留與治療成效同等重要，可與醫師充分討論心中考量，共同做出最適合自身的醫療決策。勇敢面對、及早治療，能抱持樂觀與正面的心態是治療成功的關鍵。