今天在日職場上樂天金鷲以9：2擊退西武獅，此戰台灣好手宋家豪、吳念庭都有上場，雖然沒有正面對決，但各自都繳出好表現，宋家豪接替先發投手辛島航投1局無失分，達成連5戰無失分、2019年起連4年雙位數中繼成功紀錄，吳念庭則在9局上代打敲安，連2戰代打擊出安打，可惜無緣回本壘得分。

樂天在客場與西武對決，我國投手宋家豪連3天登板，在6局下球隊以7：2領先時上場，雖然先投出4壞保送，但接著讓洋炮Jantzen Witte擊出滾地球形成雙殺，然後再三振外野手武田愛斗，投出漂亮1局，最後因球隊獲勝力奪第10次中繼成功，連4年達成雙位數中繼，連5場未失分也讓自責分率降到2.89。

而9局下西武的吳念庭也得到出場機會，他從樂天後援西垣雅史手中擊出安打，可惜隊友沒能將他送回本壘，不過他的個人表現出色，連2場都以代打身份敲安，上一戰面對樂天他第8局出場，從安樂智大手中敲出三壘安打並帶有1分打點，經過這兩場比賽後他的打擊率來到.231，期待他接下來能有更多上場機會。