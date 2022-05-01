效力西武獅隊的台灣好手吳念庭因出現疲倦、發燒症狀，經PCR採檢後為陽性，確定確診新冠肺炎，啟用「特例2022」抹消一軍登錄。

吳念庭近況火燙，近期是連2場安打、連12場上壘的表現，本季共出賽26場、打擊率2成80，敲出1發全壘打、貢獻9分打點，沒想到現在卻因確診必須中斷出賽。

西武球團上午表示，吳念庭因有出現倦態、發燒等症狀，因此進行PCR採檢後確認確診，球團也將他抹消一軍登錄。目前西武陣中並沒有其他確診者及密切接觸者，因此沒有其他異動。