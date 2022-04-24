台灣好手吳念庭再度展現「得點圈之鬼」封號，今天3打數3安打、貢獻3打點，另還有1次保送，助隊以6比3擊敗樂天金鷲，吳念庭本周第2度站上英雄訪問台。

吳念庭此役擔任先發一壘手、打第6棒，2局下吳念庭首次站上打擊區，在二壘有人情況敲出中外野二壘安打，助隊先馳得點，柘植世那再轟出2分炮，西武單局攻下4分。

第2打席吳念庭獲得保送上壘，6局下一、三壘有人時，吳念庭敲出單場第2支二壘安打再添1打點，8局下第4打席，他再度展現「得點圈之鬼」封號，再補上一壘安打，將領先持續擴大，最終西武就以3分差獲勝。

吳念庭此役上壘率百分百，3打數3安打、貢獻3打點還有1得分，打擊率從賽前的2成36升至2成76，本季已累積9分打點排名西武第2，也讓他單周第2度站上英雄訪問台。

主持人問他現在狀況應該非常好，吳念庭則是感謝壘上跑者的努力，讓他有進帳打點的機會，而他單周貢獻6打點，充分展現「得點圈之鬼」的能力，對此他說：「自己在壘上有人時集中力會更強，希望能為球隊進帳更多分數。」

下周西武將展開客場之旅，吳念庭也希望能夠繼續搶勝，帶著好成績回到主場，「謝謝球迷到場支持我們，我們會繼續努力下去。」