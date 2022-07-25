A-Lin日前拍攝新歌〈38一朵花〉MV。（索尼音樂提供）

A-Lin日前拍攝新歌〈38一朵花〉MV。（索尼音樂提供）

A-Lin今（25日）推出新歌〈38一朵花〉MV，這首歌曲是A-Lin寫給自己的作品，除了擔任作詞人，MV的概念和腳本也由她發想，更親自演出不同時期的自己，為了這支MV，A-Lin一口氣狂換8款造型，每個造型都是配合著她從8歲至今38歲所經歷的人生故事場景，她邊拍邊說：「我覺得我每進更衣室換一次衣服，就像坐了一次時光機回到過去。」這次拍攝也揭開她曾經經歷過、不為人知的低潮期。

A-Lin這次在MV中首次曝光當年一段黑歷史。原來她在出道之後有段時間非常不快樂，當時每次進公司都必須量體重，面對如此高壓的政策，讓她精神壓力比生理壓力更大，不但失去自信，甚至開始出現自閉的狀況，不過現在的她早已能樂觀看待這一切，她感慨說道：「雖然那段過程想起來有時候會覺得很辛苦，但都是一種經歷。看到現在自己的樣子，會覺得以前各種時期的自己好厲害。」

此外，她還在MV中化身歌唱比賽評審，超機車的模樣逗得全場大樂，導演還誇她這個角色可以得「最佳女配角」獎。A-Lin除了扮演不同時期的自己，還決定上陣演出歌唱比賽「嚴厲又毒舌歌唱評審」，她戴上復古三角眼鏡、點了一顆38痣，即興發揮參考「饒舌女王卡蒂B的」誇張表情和摔筆動作，她大呼太有趣，且冷面笑匠的演出逗樂全場工作人員，導演更稱讚她可以問鼎「38影展」最佳女配角！不過這場戲也讓她有些感觸：「飾演評審的同時，看到18歲的自己在舞台上表演唱歌，那種緊張、青澀的樣子，當時就覺得『我一定要站在舞台上唱歌』。」重返學生的稚嫩時期，讓A-Lin覺得很好玩。

〈38一朵花〉這首歌的意義，如同〈姊妹旅行〉中的歌詞「人生苦短得性感，別忘了要三八」一樣，A-Lin十分享受現在38歲成熟女人的模樣：「想鼓勵自己，已經走到38歲了，接下來一定會有更多精彩的事情發生，也想要鼓勵更多不管任何年紀的人，都要自信地活出每一天。」也希望大家能看到唱情歌之外，她私下活潑、俏皮的真實模樣。