楊謹華坐下來腰間也絲毫沒有贅肉。（季志翔攝）

44歲楊謹華主演新片《民雄鬼屋》將在月底上映，近日忙不停蹄忙宣傳的她，今（15日）亮麗出席醫美活動，現場被問到接受醫美的頻率及項目，她甜笑比噓說是祕密，僅回「當演員要真實一點，需要的時候才會去，但有時太真實又會對不起觀眾」，平時反而更注重養生，笑喊到了40歲不得不重視，「現在聊天都不會問哪裡好玩、哪裡好吃，反而是問哪個養生方法比較好」。

楊謹華透露已多年沒量體重，「沒特別要去瘦幾公斤，重點是穿衣服的樣子跟精神狀態好不好」，除了吃得清淡外，她怕肚子跟腰部會有脂肪囤積，目前也把喜愛的酒和湯幾乎戒掉了，若真的有出席和朋友的聚會，大魚大肉後隔幾天也一定都逼自己「還債」在家吃，每天起床也習慣喝薑茶暖胃，更會隨身攜帶枸杞紅棗水，當然還會透過運動來維持身材，不過楊謹華坦言，自己對健身其實興趣不大，但為了要有好看的線條，「我沒要練壯，希望勻稱就好，就選擇我可以接受的運動，最近有個身形要比較好的角色，所以又再回去找健身教練，討論看要怎麼去雕塑」。

平時在家她也會和老公Ben一起運動，「可以互相督促，鼓勵對方必須維持在OK的體態」，她舉例2人會比賽棒式，看誰撐比較久，「但一定是他比較厲害，我輸了就會哇哇叫」，有時也會虧老公「最近腹肌好像有點不見了喔」，增添不少夫妻情趣，「吵吵鬧鬧也做了運動，1個小時就這樣過了，在開心的氛圍下運動其實滿好玩的。」而她為拍攝陸劇《隱娘》上月才剛返台，與老公約3個月沒見，前陣子夫妻倆一起去宜蘭員工旅遊，事後她在臉書曬出泳池戲水照，2人更擠在同個游泳圈中，結婚3年依舊黏踢踢，月底也將一同出席好友楊祐寧婚禮，甜蜜模樣羨煞旁人。