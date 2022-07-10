台中市新冠肺炎本土個案今天新增3474例、新增死亡10例，新增個案相較上周日3日的4448例，降幅21.9％。台中市府衛生局指出，近日疫情逐漸趨緩，民眾仍不可掉以輕心，至於民眾關切的Novavax疫苗目前有3萬6030劑，其他疫苗數量均豐沛，鼓勵民眾踴躍接種，提升自身保護力。

衛生局分析，今天新增3474例本土個案，其中，未滿12歲有636例，占18.31％；12歲至64歲有2549例，占73.37％；65歲以上有289例，占8.21％。而新增10例死亡案例，年齡介於69歲至99歲，皆有慢性病。

衛生局表示，5歲至11歲兒童疫苗施打情形，莫德納及BNT兩種疫苗總計，第一劑共施打15萬5548人，疫苗涵蓋率79.86％；第二劑共施打7萬3625人，疫苗涵蓋率37.8％。65歲以上長者第4劑疫苗施打情形，衛生局指出，共施打17萬1655人，疫苗涵蓋率41.63％。

衛生局指出，台中市疫苗存量截至10日上午9時，AZ還有560劑、莫德納5萬7630劑、高端9166劑、BNT（成人）1914劑、BNT（幼兒）4萬9600劑、Novavax3萬6030劑，呼籲民眾儘速完成疫苗接種，提升個人保護力。