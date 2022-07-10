南投縣政府建議接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣今（10日）新增562例本土病例、2例死亡以及8例中重症，有鑑於中央流行疫情指揮中心宣布入境管制鬆綁，入境人次調增後恐民眾自行接機的情形將更頻繁，南投縣政府衛生局提醒縣民，自行接機還是要注意做好個人防護措施，減少接機途中感染的風險。

南投縣新增562例確診，截至7月9日累計確診人數6萬3714例，居家隔離人數1485例，今日解除隔離人數511例，居家照護人數3937例。

今日中央也公布南投縣新増2例死亡，累計死亡人數達210人，本日公布死亡個案皆為80歲以上長者，2人皆有失智症、慢性阻塞性肺病、心血管疾病、腎臟疾病等慢性疾病，其中1人接種1劑，1人接種3劑。

另南投縣也新增8例中重症，累計中重症人數達計606人，其中3人未曾接種疫苗，具有潛在疾病史計7人，無疾病史計1人。

由於指揮中心在本月7日宣布入境管制鬆綁，入境人次調增為每週4萬人次，加上6月間已開放入境民眾至檢疫處所的交通工具，除搭乘防疫車隊外，也可以由親友或機關團體車輛接送。

有鑑於未來親友接機恐更頻繁，南投縣衛生局提醒縣民前往機場接機，要比照防疫計程車隊防疫規格，包括：1接送者以打滿3劑者為優先，至少也應完成接種2劑疫苗。2穿戴手套，親友乘客上車前應針對手部、鞋底及行李進行消毒。3全程記得適度開車窗通風，車內不飲食，乘客應坐在駕駛座對角線後座。4車上所有乘客全程配戴口罩，避免交談、碰觸或坐在同一排座椅。5接送完成後，對乘客常碰觸區域，如車內外把手、座椅、安全帶扣等地方要加強擦拭及消毒。