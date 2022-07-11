南投縣11日新增386人確診，死亡新增3人，累計死亡人數213人；南投縣衛生局提供「免費心理諮商」服務，民眾如果對疫情感到焦慮或緊張，可撥打縣內13鄉鎮市衛生所電話，或至衛生局網站線上預約。

南投縣心理衛生中心林惟澤心理師表示，近日接獲民眾電話，發現許多民眾對疫情感到焦慮不安，經給予正確防疫資訊及心理撫慰後，多數都能改善；民眾焦慮的情形，如果已經影響生活作息，應該主動尋求心理諮商或身心醫療門診的協助。

衛生局長陳南松表示，疫情期間保持良好心理健康很重要，建議不聽信、也不散布未經證實的謠言，減少收聽、收看過多會讓人感到焦慮的訊息；如果心理、情緒上出現急性壓力反應，可撥打全國安心專線1925（依舊愛我）。

南投縣提供「免費心理諮商」服務，可撥打13鄉鎮市衛生所電話或至衛生局網站線上預約，由專業心理師教導民眾，如何舒緩焦慮、調適身心，減少不必要的心理負擔，照顧自己和家人的心理健康；如果緊張和焦慮，甚至驚恐的狀態愈來愈嚴重，建議就近尋求精神醫療醫師服務，接受評估與治療。