日本前首相安倍晉三遇刺身亡，民進黨立委郭國文今（11日）表示，日本政府正規畫替安倍辦理國喪，美國將派出國務卿布林肯赴日，韓國擬派出國務總理韓悳洙擔任總統特別大使，相信台灣也能派出「高規格」的特使團，來回應安倍首相對台灣的重視。

郭國文身兼立法院「亞東國會議員友好協會」會長，他今透過臉書表示，安倍首相遭槍殺身亡，能深深感受到台灣社會的悲痛，不只全國降半旗哀悼、101打燈致哀、也能看到台灣民眾紛紛至日台交流協會獻花，來悼念這位史上最挺台的日本首相。

他說，日本政府正規畫替安倍首相辦理國喪，美國派出國務卿布林肯赴日出席，相當於內閣部長之首；韓國決定派遣政府最高官員，國務總理韓悳洙擔任總統特別大使，率團至日本問喪。

根據往例，台灣也會派出特使團參加安倍首相的喪禮。安倍首相的「台灣有事就是日本有事」，不只溫暖台灣人的心，更感動台灣社會；這份情誼，更讓台灣民眾希望能好好向安倍首相致意。因此，相信台灣也能派出「高規格」的特使團，來回應安倍首相對台灣的重視，更能傳達台灣民眾對他的感念與不捨。