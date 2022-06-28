中央流行疫情指揮中心日前公布3類人可打第4劑，其中包括第一類醫事人員。台大前醫師林氏璧PO文，建議醫護「兩打兩不打」，先評估自身狀況，再做決定。

目前符合第4劑資格的對象，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下等；也自6月起陸續開放第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫、航空機組員、機構及社福照護系統相關工作人員。

林氏璧表示，目前各國會開放施打第4劑的，多半是長者或免疫不全者，但英、美等國標準不一，如美國是50歲、英國要滿75歲，台灣則是65歲。

之所以會打第4劑，理論基礎來自以色列。林氏璧指出，以國醫護人員多接種BNT或莫德納，發現中和抗體僅能回到比第3劑稍高的水準，且防Omicron感染效果有限，他認為這是各國未積極衝第4劑的原因。

林氏璧說，能理解衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的決定，至少先有一波短期防護力也好，「我個人認為不應太過期待打第4劑能減少感染的效果」。

那醫護要打嗎？林氏璧提出建議：若本身有新冠重症風險因子，可打；評估工作上接觸病毒的風險太大，也可打。

如果前3劑疫苗曾對mRNA疫苗有過嚴重不良反應，可不打；若這波疫情期間被感染過了，也可不打。