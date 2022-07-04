本土疫情降溫，正值暑假期間，國際機場湧現出國旅遊人潮。前台大醫師林氏璧今天在臉書上發文抱怨「在這個到處都是病毒的年代，為何到現在還要有這樣的上機72小時前要PCR陰性的規定？」「一個自費PCR台幣需要3500元，一家四口出國馬上增加1萬4000元成本」。中央流行疫情指揮中心表示，目前自費PCR價格落在3000到3500元左右，成本經過多次估算，目前沒有要降價的空間。

林氏璧發文分享，疫情兩年來自己第一次被戳鼻子，由於PCR非常敏感，可能幾個月前感染過都有機會「陰陰陽陽」到現在還測得到，且去一趟醫院做PCR，前後待了快一小時，和很多生病掛號的人同處一空間，更別說從現在開始到機場、飛機上，才是最容易染疫的時候。

林氏璧認為，這讓他不禁思考「在這個到處都是病毒的年代，為何還要有這樣上機72小時前PCR陰性的規定？」他在文中強調，這句話問的是還在堅持要3天內報告的國家，並不是只有台灣。

指揮中心發言人莊人祥釋疑，「72小時是日本的規定，不是我們的規定」，如從國外入境台灣，須提供48小時內陰性PCR報告；至於要從台灣出境，那是適用日本的規定。

林氏璧直言「一個自費PCR台幣3500元卡在那裡，一家四口出國馬上增加1萬4000元的成本，回國還要看48小時內的，何時才能恢復正常可以自由出國的生活？我也很好奇。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前自費PCR一般件約落在3000到3500元，如果是急件也有可能4000、5000元；由於各國入境規定不同，有些規定用抗原陰性即可，自費價可落在1000元以下。

至於自費PCR價格是否有望調降？羅一鈞表示，PCR檢驗成本經過多次估算，目前並沒有要降價的空間。