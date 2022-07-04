中央規定入境管制維持每周上限2.5萬人，台北市長柯文哲4日表示，每天國內有數萬人感染，入境的確診人數只有幾10例，在科學上，這個邊境管制是沒有意義的。

柯文哲今啟動「北市跨境電商產業發展中心」，他致詞時指出，大家對整個疫情變化沒有料到死亡人數在疫情快結束時反而上升，其他國家都是在還沒有疫苗的時候，死亡人數較多，但台灣卻是在這個時期死亡人數較多。

他表示，面對疫情有防疫、紓困、振興、轉型，估計邊境現在就可以解封，因為如果每天國內有數萬人感染，入境的確診人數只有幾10個，在科學上，這個邊境管制是沒有意義的，因為國內比國外確診數多，就沒有必要去管制邊境。

柯文哲說，防疫是感染人數不能多，要用最低社會成本把染疫人數壓到最低，面對紓困，很多國家都印太多鈔票，加上沒有想到會有俄烏戰爭，未來半年的通貨膨脹是政府要很嚴肅面對的問題。

他強調，現在很頭痛的是每天都有已編列預算的工程案，再送進來追加預算，平均費用是20％以上，明年新興工程如果完全按照原定進度，大概就要增加110億工程預算，而且這還是電費沒有說要調整前計算的，若再加上電費調整，真的很不得了。