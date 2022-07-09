綠粉最近好忙！日前才為林智堅論文風波出征王婉諭，今天又出征另一名百萬女網紅，原因竟僅是女網紅在臉書貼出一張錄影後與台北市長柯文哲的合照，為此柯文哲本人也親自在臉書留言道歉，掀起話題。

擁有128萬粉絲追蹤的網紅「Jeannine珍琳」，日前上小S節目「小姐不熙娣」，錄影結束後與來賓柯文哲合照，未料上傳到臉書後，竟有數百名綠粉不滿，出征灌爆臉書大罵「跟髒東西拍照幹嘛」、「合照對象要慎選」、「看到鬼囉」、「與這種胡說八道的人來往只會帶來霉運」、「極度厭惡的政客」、「挺柯我就退讚」、「看錯妳了」，還有人將柯文哲部分裁切掉後大酸「清爽多了」。

柯文哲本人也親自到珍琳臉書為製造困擾道歉。(圖／取自臉書)

珍琳無奈表示，自己根本沒有政治立場，這也僅僅是一張錄影結束後的合照，大嘆沒想到一張普通的合照，竟然可以挖出一堆的情勒大師要退追蹤，且還是一群平常根本沒關注自己、互動的網友，更呼籲嗆要退讚的人「慢走不送」，只希望大家都能互相尊重，也不會刪除任何留言。

柯文哲也到底下親自留言：「抱歉製造困擾」，並表示一個社會除了政治、黨派以外，應該還有很多其他價值。例如彼此尊重、互相理解、分享自然又童顏的濾鏡。

不少網友也前來聲援：「沒關係，塔綠班要退讚，我來補」、「原來是綠和團又出征了」、「貼個合照也能崩潰，到底有玻璃心」、「小粉綠不意外」、「綠色帝吧出征，笑到往生」。