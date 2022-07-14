車票。（台北市議員王世堅研究室提供／張立勳台北傳真）

臺北市議會 第13屆第08次定期大會 第02次會議

台北市長柯文哲14日赴議會施政報告，民進黨議員王世堅指出，柯曾發心要為台東偏鄉醫療做點事，贈送卸任當天台北往台東的火車票，上面還有「數字密碼」，請柯文哲好好解讀看看。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲14日赴議會施政報告，民進黨議員王世堅指出，柯曾發心要為台東偏鄉醫療做點事，贈送卸任當天台北往台東的火車票，上面還有「數字密碼」，請柯文哲好好解讀看看。

王世堅指出，柯文哲2017年底時將邁入任期第4年，公開說就任市長後，第1年亂當，第2年做不好，第3年才穩定，就任市長後把人當病人看，把所有人當病人看，「天啊，現在已經把人都當人看待了，謝謝你喔，這是很大進步。」

王世堅表示，最重要的曾說是連任不成功，要到台東馬偕醫院當普通醫師，大家都知道提升偏鄉醫療刻不容緩，當下喜出望外，他馬上呼籲市民成全柯文哲服務台東偏鄉心願，成全柯P台東行醫。

他說，每一句話背後都有神明，每一個發願都該實現，柯文哲既然發心要為台東偏鄉醫療做點事，「那你就去吧」，所以預購了1張5個月後、12月25日卸任當天下午往台東的車票，要送給柯文哲，只是不知到誠意到哪，所以買了單程車票，但是上面有「數字密碼」，881車次、1車57號，請柯文哲好好解讀看看。