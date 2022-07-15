台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇傳出將於本月19日以視訊方式舉辦。議員林穎孟今在質詢時要求柯向對岸表達台灣要對等尊嚴、不要武力侵犯，柯文哲允諾加在稿子裡，並強調不會刪除。

林穎孟指出，今年議會做決議，在7月這段時間，要辦雙城論壇的時間有持續的軍機擾台的話，就要停辦雙城論壇，但昨天柯文哲卻說不知道共機擾台定義。

柯文哲回，如果真的共機擾台，那為什麼不打它打下來？林穎孟指出，打下來會引發戰爭；柯則反應，如果共機擾台作為總統不能保護台灣，那不是當烏龜嗎？

林穎孟追問，所以你可以保護台灣嗎，為什麼要辦雙城論壇？柯文哲答稱，「當然可以，（辦雙城論壇）就是在保護台灣啊，雙方要有談判啊，雙方要有溝通。」

被問到是否在雙城論壇表達台灣要對等尊嚴，請中共不要武力侵犯，柯文哲連答好幾次「會、會、會」。但林穎孟批評，柯上次答應在去年在雙城論壇去講，卻還是沒做，柯文哲表示，上次他們都說大家在市政層面「如果你這麼堅持，可以啊，沒問題呀！」

柯文哲指出，如果林穎孟堅持加在稿子裡面，會加在稿子裡面，但他想想看怎麼講，現在才要求，他要回去想想看，他表示文字要修，文字都自己寫的，照標準是開會前3天雙方互相交換稿子。

林穎孟再問，如果對方要你刪除這段會刪嗎？柯文哲斬釘截鐵說，「不會，因為看稿不能刪，只是通知對方而已」，他回去想想看字詞要怎麼寫。

林穎孟強調，希望柯充分表達，和平對話的前提是對等尊嚴，對等尊嚴的更前提就是不能有武力侵犯的行為，希望加上稿子裡面，表達台灣立場，和平對話不是矇著眼睛，讓中共持續對我們做這種事情。

林穎孟更說，國防部網站每天都公布在網站上，每日共機擾台架次，7月有一天9架次，柯文哲反嗆，放任共機擾台是誰的責任？林穎孟怒轟，共機擾台當然是中共的責任，為什麼要對台灣作出侵犯的意圖，怎麼會是台灣的責任？

柯文哲又問，為什麼台灣不能保護自己？把它打下來就好了，啊你沒有能力打下來，一直在叫什麼？林穎孟指出，難道一言不合先打起來，難道不能先說不能這樣做，柯又碎念，「有本事就把它打下來」。