衛福部長、防疫指揮官陳時中接受民進黨徵召，正式投入年底台北市長選戰，台北市長柯文哲過去多次詢問「那誰接指揮官」，稍早中央正式宣布，指揮官一職將由醫福會執行長王必勝升任，柯文哲15日問訊後相當驚訝，直呼未來「沒事就沒事，有事就會出問題」，還說副總統賴清德才是他心目中最佳人選。

台北市議會下午進行市長施政報告及答詢，無黨籍議員陳建銘詢問柯對王必勝接任指揮官的想法，但柯文哲先是抓了抓頭，接著驚呼「防疫指揮官是王必勝接任？」，接著沈默3秒後表示，會回去再研究一下，陳追問他的第一感受，柯則說「沒事就沒事，有事就會出問題」。

陳建銘接著問，柯曾說新冠變種病毒BA4、BA5已在歐洲復發，日本、韓國的確診數正在上升，40天後台灣會出問題，屆時王會有能力處理嗎？柯疑惑稱，他要先確認指揮中心「後面那排人」是誰，因為防疫指揮官不見得通通都懂，還是要有顧問團隊。

柯文哲說，防疫有4步驟，包括防疫、紓困、振興及轉型，台灣過去2年有個戰略錯誤，因為防疫指揮官不是只做防疫而已，比如說邊境是否打開，這涉及經濟部、國發院等多個部會，要是台北市防疫指揮官是由衛生局長「你覺得咧？」，當牽涉熊好券、要不要停課，不是一個衛生局長能決定的事。

陳建銘再追問，柯認為指揮官應能有系統性思考，能指揮得動中央各個部會，那最好人選會是誰，柯文哲立刻回應，副總統賴清德也許是比較好的選擇，而且對方還當過內科醫師，最後陳總結，柯在評價王的時候停頓那麼久，在場的人心裡也涼一半，看來是不敢對王有任何期待。