陶晶瑩距離上次站上金曲舞台已相隔9年。（台視提供）

「國際巨星」的小Ｓ自信笑說自己常不小心成第一美。（台視提供）

炎亞綸。（台視提供）

田馥甄。（台視提供）

《第33屆金曲獎》即將於7月2日在高雄巨蛋隆重登場，6月28日釋出本屆頒獎嘉賓，包括A-Lin、HUSH、小S、田馥甄、杜振熙(蛋堡)、炎亞綸、持修、胡德夫、春麵樂隊、桑布伊、孫盛希、許郁瑛、陳美鳳、陶晶瑩、董事長樂團、頑童MJ116、蔡昌憲、盧廣仲、壞特？te等，睽違16年四度移師高雄舉辦，頒獎陣容眾星雲集，南下全力相挺。

受封「台灣最美歐巴桑」的陳美鳳曾在第13屆金曲獎頒獎典禮上擔任「最佳方言女演唱人獎」的頒獎嘉賓，相隔20年，將於高雄再度亮麗登台，以往造型都備受矚目的她透露，今年將會以簡單俐落、有型又具都會風格的禮服來出席星光大道，也準備感受港都滿滿熱情的準備。

有著「三金專業主持人」的陶晶瑩，距離上次站上金曲舞台已相隔9年，今年再度受邀擔任頒獎嘉賓，表示很開心也很輕鬆，面對厲害的入圍者們，陶晶瑩也表示他們都是很厲害的音樂人，更暖心喊話：「得失心不要太重，入圍就是肯定。」人稱IPSS「國際巨星」的小S則認為金曲獎是一個輕鬆前衛的盛會，將用比較crazy的方式來詮釋。談到紅毯戰袍，小S自信笑說：「我通常都沒有要故意爭紅毯第一美，可是常常不小心就變成第一美。」

去年以《得力量pulu'em》奪下「年度專輯獎」的桑布伊，今年將以頒獎人的身分站上金曲舞台，桑布伊用「過來人」的經驗，向今年的入圍者們信心喊話：「創作者能夠好好感受做音樂的過程，製作一張有意思、甚至有影響力的專輯，是比得獎還令人興奮的事情。」對於金曲獎移師高雄，他也表示：「高雄觀眾跟高雄的夏天一樣，非常熱情！能夠在港都演出我感到非常幸福，今年的金曲獎在高雄，希望讓不常來南部的藝人都能好好感受港都的好客、和善與熱情！」獲得第31屆金曲獎「最佳新人獎」的持修，去年擔任表演嘉賓，今年將連續第三年站上金曲舞台擔任頒獎嘉賓，身分上的轉變讓持修覺得很感謝，並表示：「很酷！」雖然已連續站上金曲舞台三年，謙虛表示自己還是新人，喊話本屆入圍「最佳新人獎」的學弟妹們，一起加油。

金曲獎常客董事長樂團，對於高雄讚譽有加，親切的城市、熱情瘋狂的樂迷們，很期待此次睽違16年重返南台灣的金曲盛宴，笑說很期待到高雄必吃的早餐店。他們製作的專輯《八歌浪Pakelang 》甫獲得葛萊美最佳專輯設計包裝獎肯定，獲獎後將首次出席華語樂壇音樂盛事，對此董事長樂團表示：「就像我們最初做的夢，台灣音樂絕對能撼動國際，這次集眾人之力成功叩關葛萊美，得到專輯設計包裝，希望之後有人可以用音樂獎項去挑戰葛萊美，絕對是大家可以一起共同努力築夢的目標。」

《第33屆金曲獎頒獎典禮》將於7月2日（六）在高雄巨蛋舉行，因周邊停車場數量有限，請觀禮民眾多利用大眾運輸工具前往。承辦單位台視公司將於當日下午4點50分LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。其他播出平台還包括金曲官方網站、全球YouTube金曲頻道(台灣及海外授權地區除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、YouTube-Taiwan Plus（印尼、越南、寮國、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、印度、日本）等都會播出。全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第33屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。