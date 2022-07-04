國民黨高雄市長參選人柯志恩今（4）日主持最後1集廣播節目向聽眾告別，她談到，被徵召5天以來心境，面對這些抹黑的不當言論，她不是鴕鳥心態，但就是不要去看。而針對高雄市長選戰，有網友建議可以攻打陳其邁爸爸陳哲男的司法案件，但柯志恩直說，選戰要有格調，「爸爸是爸爸，兒子是兒子」。

她談到，明天將搬到高雄住，從徵召開始，幾乎南來北往，住在高雄親友家，偶而回台北，這4天高鐵票所費不貲，但很高興在高鐵站很多民眾對她喊出「加油」。

她透露，未來1周有6天會在高雄，1天在台北上節目，周一在台北做電視節目、網路直播節目，還是要有全國媒體接觸機會，如果完全跑地方或自媒體傳播，很多人仍不知她在做什麼，這樣的規畫會到8月底。

不過，隨著9、10月選戰熱度升高，就比較少機會做媒體露出，她也先打「預防針」說，如果周一白天在台北看到她，不用過於驚訝，因為這是她的規畫。

關於高雄市長選舉，她提到，2018年陳其邁大意失荊州，沒想到輸給韓國瑜，這2年他記取教訓，而在後小英時期每位縣市長透過票數，以證明在黨內的實力，一定會傾全力衝票數，陳其邁也不例外，一定會想挑戰前市長陳菊過去極限，衝到90幾萬，甚至100萬，但高雄人真的是予取予求？她認為未必。

針對線上網友建議她「打一打陳哲男司法問題」，她深嘆一口氣後接著說，「這就是我們的高度，爸爸是爸爸，兒子是兒子，我不會在這地方處理」，認為選戰要有格調，就要針對候選人提出的政見去討論。

面對連日來飽受攻擊，她怒斥，惡意攻擊她學術倫理有問題的人，說找不到柯志恩的論文，但不到16分鐘就被打臉，如果有更惡劣的做法，絕對會提告，這沒什麼好說的。

不過，最令她生氣的是，她沒上那些政論節目，「我的臉擺在上面，好似我就在參加一樣」，但故意在標題打上問號引導，而節目來賓有過去她認為彼此關係不錯的人，不解為何一上節目，每個人翻臉像翻書一樣？做政治不應該搞到如此。

她說，自己教學生心理學，告訴大家如何克服不當言論，「心理韌性要很強」，她現在正臨床證明ing。面對每天被批評，就是不要看，但否認這是鴕鳥心態，而是「別人已經傷害一次，你還要繼續傷害自己？」因此目前對於不當言論最好方法，就是選擇不要看。