南投縣22日新贈1208例新冠肺炎確診個案，累積確診數已經來到4萬8349例，確診率已經達到10％，衛生局表示，南投已經達到高原期，逐漸在慢慢下降，目前有超過95％的確診者都是利用居家照護來度過病程，也悄悄改變醫生與病人的醫病關係，進入「全人家庭照顧」模式。

衛生局表示，現在新冠肺炎有高傳染力的特性，縣內95％的確診者都是透過視訊診療，有多達93家居家照護醫療團隊在服務縣民，拜科技所賜，拉近醫生與病人的距離，也改寫並創造醫病之間的歷史，過去中醫有「懸絲診脈」，現在則有「無線距離」，讓現代醫學拜科技所賜，創造更多神話。

南投縣醫師公會常務理事王國榮醫師表示，新冠肺炎確診照護與過去的看診經驗完全不同，過去醫師看診在診療室等待病人上門，現在每天則是有接不完的案件，從關懷、視訊、看診等，儘管病人與醫生的接觸很少，但彼此都會有很深的體悟。

王國榮說，他曾在晚上10點多接到派案，一個著急的媽媽同時有2個小孩在發燒，不知所措的急忙詢問他，他也細心地跟他解釋，希望他不要緊張，最終開要幫助他兩個孩子度過難關，讓媽媽相當感謝，而這通電話也確實改變醫生與病人間，建立起良好的醫病關係。

王國榮認為，視訊診療可能不像親眼所見那樣準確，需要仰賴良好的網路服務，還有能夠理解醫生談話的病人，這些都是過去看診所無法想像，如今一台簡單的視訊設備，就能完成看診、投藥、關懷等動作，但還是希望能讓疫情早日過去，讓民眾恢復正常生活，也希望大家一起來努力。