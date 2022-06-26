香港財政司司長陳茂波表示，過去五年擔任司長期間，全力推動經濟多元發展，尤其著力於金融和創新科技，並穩守國家安全和金融安全底線，同時善用財政資源，為市民紓困。

香港電台引述陳茂波在部落格發表的文章說，過去四分一個世紀，香港的發展道路即使有曲折高低，但緊靠祖國、在中央的愛護和堅實支持下，香港即使經歷風雨，每次都迅速復原，不斷茁壯成長。

將在新一屆政府留任財政司司長的陳茂波說，未來幾年香港處於正在深刻變化的國際政治經濟大局中，面對複雜、嚴峻、多變的外在環境，因此維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠，穩守香港金融安全，提升香港作為國家的國際金融中心角色非常重要。

他說，香港現時站在「一國兩制」的新起點，可以更好把握「十四五規劃」和「粵港澳大灣區」規劃，積極融入國家發展大局。至於市民最關切的土地房屋等民生問題，未來5年政府定必竭盡全力提速解決。

陳茂波說，中國國家主席習近平將出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮，再次體現對方對香港的高度重視和對市民的親切關懷，反映中央對「一國兩制」的高度肯定，對香港邁向「由治及興」的支持，有利於增強信心，凝聚社會共識。