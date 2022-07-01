中國外交部1日召開例行記者會，有記者提問美英等個別西方國家就香港回歸25周年發表聲明或談話，指出香港民主法治遭到破壞、權利自由遭侵蝕，中方未能履行「一國兩制」承諾。中國外交部發言人趙立堅表示，對純屬中國內政的香港事務指手畫腳，中方對此堅決反對和強烈譴責，任何對「一國兩制」成功實踐的抹黑都是徒勞。

根據中新網引述趙立堅說，有個別西方國家在這一屬於包括香港同胞在內的全中國人民喜慶時刻跳出來，對「一國兩制」在港實踐說三道四，對純屬中國內政的香港事務指手畫腳。中方對此堅決反對和強烈譴責。

他表示，這些國家動輒把民主人權掛在嘴邊，卻對自身存在的嚴重問題和斑斑劣跡視而不見，沒有資格對一個繁榮穩定和團結奮進的香港說三道四。

趙立堅表示，更要正告這些國家，任何對「一國兩制」成功實踐的抹黑都是徒勞的，任何對中國內政的插手干預都不可能得逞，任何外部勢力都阻擋不了「一國兩制」行穩致遠、香港保持繁榮穩定的前進步伐。