香港特別行政區第6屆政府就職典禮今早在灣仔會議展覽中心舉行，新任行政長官李家超在中共總書記習近平監誓下宣誓就任。
習近平發表講話表示，移交25年來，一國兩制實踐在香港取得成功，香港為大陸創造經濟快速發展的奇蹟做出不可替代貢獻，習強調，「一國兩制」經過反覆檢驗，符合國家民族根本利益，符合港澳人民根本利益，這樣好的制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。語畢全場響起掌聲。
香港特別行政區第6屆政府就職典禮今早在灣仔會議展覽中心舉行，新任行政長官李家超在中共總書記習近平監誓下宣誓就任。
習近平發表講話表示，移交25年來，一國兩制實踐在香港取得成功，香港為大陸創造經濟快速發展的奇蹟做出不可替代貢獻，習強調，「一國兩制」經過反覆檢驗，符合國家民族根本利益，符合港澳人民根本利益，這樣好的制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。語畢全場響起掌聲。
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