大陸工程貨輪在芙蓉颱風眼附近斷裂，香港政府飛行服務隊提至少救起3名落海船員。（香港政府飛行服務隊提供）

香港特區政府飛行服務隊2日在社交媒體發布消息，早上7點25分接獲香港海上救援協調中心(MRCC)通知，一艘貨輪在香港西南約160海里(大約300公里)、颱風芙蓉（大陸、香港譯「暹芭」） 中心附近，發生事故，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生，初步已救起3名船員送醫。

大陸交通運輸部南海救助局的海洋救助船事故後到達現場，但由於事發地點在颱風芙蓉中心附近，天氣非常惡劣，令搜救行動變得非常困難。飛行服務隊派出一架定翼機及兩架直升機正在前往現場進行搜救。遠端搜救行動仍在進行中。

香港01報導，香港西南海面沉船意外，政府飛行服務隊勇闖颱風「芙蓉」風眼附近驚險搜救過程曝光，2日晨一艘工程船在香港西南約160海里斷開兩截，一截沉落海底，另一截在海中漂浮，約30名船員棄船逃生，在驚濤駭浪中掙扎求生，港府飛行服務隊派員協助大陸部門搜救，片段中海面大風大浪，飛行服務隊人員冒著狂風驟雨，初步將3名船員救起送院。

香港海上救援協調中心（中心）今晨接到廣東救援協調中心通知，指船隻「福景001」在香港西南面約160海里的大陸水域發生事故，須棄船及撤離船上船員，要求提供緊急救援服務；中心隨即協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作。涉事船隻為大陸註冊工程船，船長204米，事發時載有共30名大陸籍船員。

據港府飛行服務隊提供片段，工程船半截船身隨波漂流，另半截不知所終，船身裂口齊整，露出厚厚鋼板，堅固如此船隻面對怒海也不堪一擊。礙於颱風吹襲，海面不斷掀起巨浪，多次把整個船身吞噬，偶然露出高聳工程鋼架，另一片段則見有船員被困甲板上，一名服務隊人員協助他準備吊上飛機，另一隊員則在機上握緊鋼索，緩緩將船員吊上，巨浪腳下奔騰，漫天風雨，過程膽戰心驚。

港府飛行服務隊表示，2日7時25分接獲香港海上救援協調中心通知，一艘位於香港西南約160海里（約300公里）的工程船發生事故，30名船員棄船逃生。現場非常接近颱風眼中心範圍，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪高達10米。除天氣情況惡劣外，事發現場附近有多個風力發電群，增加搜救難度及危險性。

截至下午3時，除大陸派出的救援隊伍外，飛行服務隊亦先後派出2架次定翼機和4架次直升機到現場協助，成功救起3名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車轉送醫院。

港府飛行服務隊指，據3名獲救船員透露，由於當時船身已嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪沖走。由於失蹤人數眾多，另外2架次亦即將出動進行搜救，在入黑前儘量擴大搜索範圍。