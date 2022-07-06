標普全球6日公布，2022年6月份香港採購經理指數（PMI）從5月的54.9回落至52.4，反映私營經濟連續3個月擴張，但擴張步伐出現減慢。

香港信報報導，調查指出，6月香港訂單需求與產出在疫情反覆的情況下繼續增長，但升幅減慢，導致採購活動緊縮，加上供應商表現進一步倒退，企業預期未來12個月將會減產。

調查指出，雖然企業新接訂單量連增3個月，但升幅比5月減緩。增長回軟主要因新冠疫情的長期效應所致，尤其最新一波疫情衝擊大陸境內多地與海外市場，6月份海外需求重現緊縮，而來自大陸的新訂單是更連續13個月下跌。

價格方面，6月的整體投入成本再度上升，將目前的通膨預期推至21個月高位，但升速則減緩至15個月低位。採購價格急升主要來自原材料及運輸成本飆升，加上薪資成本加重，令企業成本負擔膨脹。為轉嫁部分成本予客戶，企業大幅調漲出貨價格。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，調查資料主要將最新一波新冠肺炎和疫情持續的掣肘，列為私營經濟增長放緩的推手。一旦疫情回穩、防疫政策鬆綁，香港私營經濟有望全面反彈。惟下行風險仍在，包括投入產品採購的通膨壓力尚未緩解。