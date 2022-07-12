美國駐港總領事史墨客發表臨別演說，指中國近年逐步拆毁和破壞承諾給予香港的自由和「高度自治」，並認為譴責「外國勢力」引起動亂和暴力，是專制政府愛用的說法，是中國政府避責和將問題歸咎於外國代罪羔羊的方法。香港政府發言人回應，有關演說就《香港國安法》的評論乃不公平指控，與事實全然不符。

港府發言人指出，《香港國安法》規定的四類危害國家安全的罪行定義清晰，這些罪行亦與其他司法管轄區的國家安全法所訂罪行相似，香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其背景無關。律政司在有充分可被法院接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，並符合公眾利益的情況下，才會提出起訴。法院只會在毫無合理疑點的情況下，信納被告人兼備相關的犯罪行為和犯罪意圖，才會裁定被告罪成。

發言人續稱，完善選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，同時確保政權掌握在愛國者手中，是世界通用的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。

中國外交部駐港公署發言人則表示，史墨客言論污蔑中方涉港方針政策，詆毀「一國兩制」成功實踐，對此表示堅決反對，予以強烈譴責。香港不能亂也亂不起，香港發展不能再耽擱，個別美國政客逆潮流而動，不願放過任何攻擊干擾中國包括香港發展的機會。

中國外交部駐港公署發言人強調，史墨客自我標榜「美國對香港政策幾十年如一」，其實是一以貫之在香港顛倒黑白、興風作浪、污蔑抹黑，一邊標榜「關心香港」，一邊用「商業警告」恐嚇在港外國投資者，其亂港禍港之心、反華遏華之謀路人皆知。