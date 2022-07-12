國民黨團6月25日曾召開記者會，揭露食藥署內有人「內神通外鬼」圖利快篩掮客、快篩蟑螂，要求食藥署啟動政風調查。食藥署今天表示，經查「睛世隆中」公關公司之所以能取得A公司的電話，應是原廠無意間提供所造成的誤會，並非由食藥署內部人員所洩露。

大鑫黑心快篩案爆發後，國民黨團在上月底進一步爆料，有廠商在向食藥署提出快篩EUA申請後，隨即接到自稱「睛世隆中」的公關公司來電，指出可協助讓快篩EUA更順利且快速通過，質疑這些快篩掮客、快篩蟑螂是如何得知有廠商申請EUA？食藥署內恐早已有人「內神通外鬼」。

食藥署今天表示，經政風室實地訪談與調查，發現「睛世隆中」公關公司之所以能取得申請廠商電話，實際上是由韓國快篩原廠WIZCHEM CO., LTD公司無意間所提供，並非由食藥署內部人員所洩露，且食藥署內部也無人洩密，應屬一場誤會。

食藥署政風室主任黃尚香表示，政風室根據國民黨團當天的記者會資訊，了解這段時間食藥署所受理的快篩EUA申請案件，逐一調卷、電訪相關業者，最後再進行訪問，對象除業者之外，也包含食藥署內部相關業務員工，且國民黨團點名的「睛世隆中」公關公司也有主動前來釐清。

黃尚香說，「睛世隆中」能取得申請業者的聯絡電話，是因為該公司與一名韓國華僑David Woo有生意上的往來，當時David Woo希望睛世隆中協助在台申請WIZCHEM CO., LTD生產的快篩，但後來發現該產品在國內已有A公司先申請，隨後韓國原廠即提供A公司製作的中文仿單給睛世隆中，由於中文仿單上印有A公司的聯絡電話，因此睛世隆中才能與A公司取得聯繫。

食藥署公布韓國WIZCHEM CO., LTD原廠的函文內容，證明該公司有向David Woo提供快篩的中文仿單。（食藥署提供）

此外，食藥署也公布韓國WIZCHEM CO., LTD原廠的函文內容，證明該公司有向David Woo提供產品的中文仿單。

黃尚香指出，除業者之外，政風室也對食藥署內處理相關業務的8至10位員工進行訪談，都沒有人員洩露相關資訊，過程均依政風機構執行行政調查作業要點進行，絕非要追查吹哨者。