民進黨全代會昨（17）日落幕，以「團結台灣、顧好未來」未來為主軸，18位提名的縣市長參選人同台，並且全黨定蔡英文為一尊，也展現要讓民進黨永續執政的企圖；相較於民進黨，國民黨全代會要到8月底才舉行，至於是否出席，新北市長侯友宜表示，現階段還是一切以市政為重。

儘管並未對外直接宣佈競選連任，但早已被視為國民黨最強母雞的新北市長侯友宜一舉一動都備受矚目，今有媒體詢問，是否會參加8月底的國民黨全代會，侯友宜表示，目前還是新北市還在努力把市政工作及防疫做好，自己也會努力扮演好這樣的角色。