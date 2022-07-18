民進黨全代會昨（17）日落幕，以「團結台灣、顧好未來」未來為主軸，18位提名的縣市長參選人同台，並且全黨定蔡英文為一尊，也展現要讓民進黨永續執政的企圖；相較於民進黨，國民黨全代會要到8月底才舉行，至於是否出席，新北市長侯友宜表示，現階段還是一切以市政為重。
儘管並未對外直接宣佈競選連任，但早已被視為國民黨最強母雞的新北市長侯友宜一舉一動都備受矚目，今有媒體詢問，是否會參加8月底的國民黨全代會，侯友宜表示，目前還是新北市還在努力把市政工作及防疫做好，自己也會努力扮演好這樣的角色。
民進黨全代會昨（17）日落幕，以「團結台灣、顧好未來」未來為主軸，18位提名的縣市長參選人同台，並且全黨定蔡英文為一尊，也展現要讓民進黨永續執政的企圖；相較於民進黨，國民黨全代會要到8月底才舉行，至於是否出席，新北市長侯友宜表示，現階段還是一切以市政為重。
儘管並未對外直接宣佈競選連任，但早已被視為國民黨最強母雞的新北市長侯友宜一舉一動都備受矚目，今有媒體詢問，是否會參加8月底的國民黨全代會，侯友宜表示，目前還是新北市還在努力把市政工作及防疫做好，自己也會努力扮演好這樣的角色。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。