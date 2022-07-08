華航（2610）響應天合聯盟「永續飛行挑戰」所推出的永續示範航班，執行高達近百項環保及減碳作為，整體碳排量減少近兩成、約10公噸，相當於造林25座籃球場，獲得「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」雙料大獎。

華航為喚起旅客實踐環保概念，將永續服務用品從機上帶到日常生活，包括與台灣文創品牌共同開發、利用機上功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，使用100％單一回收保特瓶紗製作、兼具設計感與功能性的「華航RPET購物袋」，及用回收咖啡渣製成的「商務艙毛毯」及「經濟艙毛毯」等，8日起在華航 eMall官網限量開賣。

華航永續示範航班的航路節油規劃、機坪作業、旅客網路報到及機上餐點與服務用品等，均以ECO服務為核心，鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往機場，預選餐點、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等，較一般航班廢棄物減量近八成，餐食廚餘重量也透過旅客預選餐點減少逾九成。未來，華航將逐步推展永續示範航班。