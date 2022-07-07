香港影帝周潤發出道以來累積大量經典影視作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角及兩屆金馬獎最佳男主角，更前往演員最高殿堂好萊塢演戲，演技備受肯定；近來周潤發早已過著半退休生活，平時喜歡慢跑和登山，近日被女粉絲直擊在餐廳吃飯，興奮要求合影獲得許可後，也意外曝光周潤發67歲真實近況。

6日有女粉絲在社群分享和周潤發要合照的過程，原來那名粉絲早在半個月前便知道周潤發要到她的工作餐廳，作為餐廳服務生的她，擁有4次機會短暫見到周潤發，她激動描述著：「他就坐在那裡，他身著黑色高領上衣，滿頭銀髮，五官我覺得很秀氣」、「走到側面他在跟友人聊天，我聽到他的真實聲音了。」

女服務生公布和周潤發的要合照過程。(圖/小紅書)

周潤發近日頻頻被直擊近況，慢跑用餐狀況全都被碰見。(圖/微博)

在她第2、3次進入周潤發用餐包廂時，除了專注在手邊的餐飲工作，腦中想著抓緊近距離接觸周潤發的機會，快速仔細地觀察周潤發的一舉一動，她透露：「好幸福呀我知道再有機會見到他啦」、「再再再次近距離看到他，這次他仍然在說話，我就站在那裡偷偷注視著他哈哈哈……」。

最後第4次見到周潤發已是下午2點多，那名女粉絲已得到周潤發拍照承諾，等男神如廁回座的過程難掩興奮，她形容「隨後一個高大『苗條』的身影走進來啦」，她也迅速把手機塞進男神手中，張口用普通話問可否拍照？「他表情疑問」改用廣東話問對方才脫口罩合照。最後總結要到合照心情「我突然不知道怎麼笑，我笑到面目全非，開心到渣渣跳。」也顯現男神私下超親民的舉動。