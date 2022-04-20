62歲的廖駿雄曾在香港80年代的經典電視劇《天師執位》中飾演配角，精彩表現令人印象深刻，他在TVB當演員多年，後來轉而經營自己的生意，沒想到賺錢後生意失敗欠下百萬元的債務，他不服輸東山再起到大陸開貿易公司，人生有起有落，前年選擇半退休當起環保木匠，偶爾會接演香港影視作品客串；不料去年年中發現自己罹患胃癌，而且已經是第4期。

廖駿雄過去是香港演藝圈的金牌綠葉，在《射雕英雄傳》、《西遊記》、《猛鬼差館》、《倚天屠龍記》、《鹿鼎記》等影視劇出演配角，是觀眾常見的老面孔，去年年中他送走香港藝人培訓班同學廖啟智後，去醫院檢查，才發現自己也得了胃癌。他表示自己和廖啟智面對同一種病，發現時已經胃癌4期了，需要切掉半個胃保命，並接受化療，本來病發前廖駿雄接了一個劇要拍攝，但因為要往返隔離21日，他最後還是推掉了，冥冥中似乎要他專心治病。

談起病情，廖駿雄說感覺到胃部不適，一開始以為是消化不良，十幾天都不舒服，去檢查之後才發現已經是胃癌4期，立刻就要做切胃手術，同時還要藥物標靶治療，電話中的廖駿雄聲音虛弱，他以前常跟周潤發一起去爬山，但現在都沒有了，因為化療的關係，整個人全身無力，甚至連手也抬不起來。

廖駿雄患胃癌四期。（來源／娛壹 As One）

他分享因為疾病的關係，整個人瘦了一大圈，原先體重95公斤，經過療程之後瘦到72公斤，那段時間連朋友都不想見。患病之後他直言坦然面對，但一年裡他曾3次病危，他說曾有一次跟周潤發去爬山，因為他不喜歡喝水，導致身體酮酸中毒，當下立刻被送往急診室。新冠疫情肆虐，在香港的廖駿雄在罹癌同時又確診新冠肺炎，差點病危，經過這些事，他才下定決心就好好治療，等治好再說。