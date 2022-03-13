定期健檢真的很重要，胃腸肝膽科醫師林相宏表示，一名30歲女子來健康檢查，平常只有偶爾脹氣、打嗝，但照胃鏡卻發現胃壁像苦瓜表面一樣突起，追問女子有沒有胃痛、胃悶、食慾下降、火燒心等胃癌、胃淋巴癌等常見的症狀，女子都說沒有，結果切片檢查證實罹患胃淋巴癌。

林相宏在臉書發文指出，一名30歲女子只有偶爾脹氣、打嗝，日前來他的醫院做健康檢查，結果照胃鏡發現胃壁有許多小結節突起，像苦瓜表面或是健康步道一樣凹凸不平，問她平時有沒有胃痛、胃悶、食慾下降、體重下降、解黑便、火燒心的胃癌、胃淋巴癌等症狀，她都說沒有。

林相宏表示，因為該女子的胃壁沒有明顯腫瘤，醫師一般都會懷疑是胃幽門螺旋桿菌感染，不過就他以往的經驗，這種樣子的胃發炎不排除有胃淋巴癌的可能，尤其是一種低惡性度的淋巴瘤簡稱MALToma，馬上切片檢查果然證實是MALToma胃淋巴癌。

林相宏說，好險這種腫瘤生長很慢，而且9成跟胃幽門螺旋桿菌感染有關，幸好該女子早期發現，診斷後只要吃抗生素就能根治胃幽門螺旋桿菌，幾乎有8成病患可以完全治癒，完全消除並緩解腫瘤，之後只需要胃鏡定期追蹤即可，不需化療、放射治療或開刀，但如果進展到晚期，命運就大不相同了。