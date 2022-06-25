高雄市長陳其邁（右二）25日視察梓官潭子底抽水站工程，高雄市議會副議長陸淑美（右）、民進黨立委邱志偉（左二）、市議員參選人陳慶鴻等人陪同。（林瑞益）

對於大陸打壓台灣的石斑魚，屏東縣長潘孟安槓上農委會，指中央與地方毫無接觸，縣府完全不知農委會有何凍存機制、產地促銷措施，只能自食其力。高雄市長陳其邁25日說，除了與中央密切合作外，他會在近期上購物台推銷石斑魚。

陳其邁下午到梓官區視察梓官潭子底抽水站工程，對於和中央的合作推廣石斑魚銷售，他認為，從冷鏈、物流，倉庫到銷售端等等，中央也都補助幾個重點，像是永安與林園漁會相關預算，以及開拓國際市場，對於穆斯林市場，農委會輔導業者取得清真認證，並同步開拓美國、加拿大、澳洲等市場。

至於國內市場，高雄市府將透過電商平台，漁會輔導漁民做小包裝的冷凍漁產品銷售，且他將於近期上購物台推銷石斑魚，並與餐廳、摩斯漢堡合作，透過多元管道，銷售石斑魚。對於中國不平等的貿易待遇，陳其邁說，市府也會與過去一樣挺石斑魚，幫助漁民在國、內外打開通路。

談到猴痘，陳其邁說，這是台南的個案，從德國境外移入，在高雄某醫院就醫，有3位醫護人員接觸，在戶外看診，醫護人員有穿防護衣，沒有問題。且這是一種接觸感染，會發生在特定的、長時間接觸或親密行為，才會造成感染，請民眾不必過度恐慌。這名患者在高雄就醫時，市府有掌握可能相關情形，並會提醒民眾注意猴痘在全球的流行狀況。

至於疫情，陳其邁表示，疫情呈現緩降的趨勢，判斷在六月底就會降到4000多例，還是提醒民眾落實防疫工作。對於長輩施打疫苗，下周會發通知單，請長輩踴躍去接種疫苗，打第3與第4劑，有7百元補助，還有2劑快篩試劑，請長輩配合市府計畫去打疫苗。