本土Omicron疫情自今年4月爆發4月22日起暫停「北北基桃高花」6縣市醫院探病。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於國內疫情趨緩，即起調整全國醫院陪探病措施，開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房、兒童病房探病，每日固定一時段，每位病人每次至多2名訪客；另外，陪病者免篩檢條件加嚴，須打滿3劑才能免除入院篩檢；另醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，如打滿2劑未滿3個月間隔的民眾，可視為完整接種，同樣符合免篩條件。

因應國內COVID-19疫情趨緩，民眾的疫苗接種率提升，衡酌民眾陪(探)病需求及醫院防疫安全，將放寬原中央規定臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣等6縣市醫院除例外情形外，暫停探病之限制，自即日(6月24日)起有條件放寬全國醫院陪(探)病管理措施，並調整住院病人經醫療機構評估有照護需求者之陪病人數、及陪病公費篩檢之疫苗劑次條件。相關說明如下：

一、探病管理措施：

(一)全國醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

(二)探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩(含家用快篩)自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。

二、陪病管理措施：

(一)全國醫院住院病人之陪病人數以1人為限，但病人為兒童(12歲以下)、老人(65歲以上)、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者(如行動不便、生活無法自理等)，陪病人數上限為2人。

(二)預定(非緊急)住院病人之陪病者，於入院陪病前2日內篩檢；緊急需入院陪病者，於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上之陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名；未完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上之陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的陪(探)病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，陪(探)病人員進入醫院務必佩戴口罩及遵循感染管制措施。

指揮中心籲請民眾儘速完成完整疫苗接種，未來也將視疫情發展滾動式修正醫院相關管理規定。