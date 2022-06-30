0~19歲幼童確診後六周內，如再次持續發燒合併腹痛、腹瀉、嘔吐、眼睛充血、皮膚出疹、頭暈等六症狀之一，就要特別小心孩子可能出現MIS-C症狀。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(6月30)日新增5639例本土個案，並新增8例死亡個案，台中市副市長令狐榮達表示，今日相較上週四、23日的7001例，確診數維持接近兩成的降幅；另針對台大醫院醫師示警，MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）高峰期將至，台中市衛生局統計截至6月30日0至19歲確診者計8萬3194人，目前只出現1例MIS-C，病童也已康復出院返家。

台中市30日新增5639例本土個案，其中5368例為快篩陽確診，佔95.19％，另，中央也公布中市新增9例死亡個案，年齡界於77到97歲，8人皆有慢性病以及癌症病史，其中3例沒接種過疫苗，死因皆為呼吸衰竭、敗血性休克，合併新冠肺炎感染。

針對有台大醫院小兒科醫師示警，MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）高峰期將至，台中市副市長令狐榮達在疫情記者會上也特別表示，MIS-C通常發生在感染新冠肺炎6週內，請各位家長多留意確診後的孩童是否出現相關症狀並即時送醫處置。

台中市衛生局統計，截至6月30日為止，台中市0-19歲以下確診者有8萬3194人，而MIS-C高危險群6-12歲確診者有3萬5242人，目前只出現過1例MIS-C個案，即日前公布台中童綜合醫院收治的6歲男童，該男童5月確診後迅速康復，但6月初開始家長發現男童有反覆燒燒退退狀況，且皮膚出現紅疹，家長在6月8日帶男童到院檢查，證實是MIS-C立即收住院治療，並在6月16已經康復出院。

衛生局提醒家長，0~19歲的兒童與青少年確診六周內都可能發生MIS-C症狀，其中又以6~12歲幼童居多，提醒家長只要發現孩子確診後六周內，又再次持續發燒合併腹痛、腹瀉、嘔吐、眼睛充血、皮膚出疹、頭暈等六症狀之一，就要特別小心孩子可能出現MIS-C症狀！