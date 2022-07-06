台新金(2887)首席經濟學家李鎮宇表示，經濟部宣布自7月1日起電價平均調漲8.5%，這樣的漲幅一定會對民生物價帶來衝擊。對於經濟部電價調漲出手之重，而台灣央行6月升息只升半碼出手之輕，李鎮宇質疑政府橫向面溝通不足。

北威論壇今天討論「停滯性通膨的可能性與傷害」，與會者包括:寬量國際策略長谷月涵、台新金首席經濟學家李鎮宇、台大教授林建甫，及台大教授劉憶如。

在新台幣匯率的討論，林建甫認為，台灣目前面臨輸入性通膨，新台幣升值是抗通膨的方式之一，新台幣應有回升的空間；而劉憶如則表示，台灣央行升息的速度比FED慢，要期待新台幣升值「很難」。谷月涵則點出，現在美元處於升息循環，今年對所有貨幣都升值，日圓今年貶得比較重，未來再貶空間有限；而新台幣的升貶主要觀察2種貨幣，一是美元，一是人民幣；美元處升息循環，而人民幣在中國無法由擴大外銷來支撐經濟成長力度下，預估人民幣將有貶值壓力。一旦人民幣呈現貶值走勢，對新台幣就會帶來較沈重的跟貶壓力。

至於李鎮宇則不解，為何央行在6月中理監事會上只升息半碼，這和之後經濟部於6月底出重手調漲電價的政策非常不協調。他質疑，「難道經濟部電價平均調漲8.5%，完全都沒在6月央行理監事會知會央行嗎？」